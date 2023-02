Der Startschuss für die Entwicklung eines CRYOGAS-Wasserstoffgastank mit Betankungssystem für Wasserstoff-Lkw im Fernverkehr ist mit der Aussicht auf eine Förderung gefallen. Gemeinsam wollen das Wasserstoff-Mobility Startup Cryomotive, der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus, der Lkw- und Bus-Umrüster Clean Logistics, der Testexperte IABG und die Technische Universität München den LKW-Fernverkehr in die Wasserstoff-Zukunft führen.



Das auf dreieinhalb Jahre angelegte Projekt CryoTRUCK mit einem Gesamtbudget von mehr als 25 Mio. Euro wird sich auf die Entwicklung und Validierung einer ersten Technologiegeneration eines Speicher- und Betankungssystems für kryogenes Druckwasserstoffgas (CRYOGAS) in schweren Brennstoffzellen-Lkw konzentrieren.



Mit der kostengünstigen, kompakten und leichten CRYOGAS Onboard-Speichertechnik und einem neu konzipierten energieeffizienten Schnellbetankungssystem für „tiefkaltes“ Wasserstoffgas können künftige Langstrecken-Wasserstoff-Lkw mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von 1.000 km erreichen und in 10 Minuten Wasserstoff nachtanken. CRYOGAS, ein kryogenes Druckgas mit sehr hoher Dichte, kann entweder aus flüssigem oder gasförmigem Wasserstoff erzeugt werden. Die CRYOGAS-Technik kann somit sowohl auf bestehende gasförmige Wasserstoffinfrastruktur aufsetzen als auch neu entstehende Flüssigwasserstoff-Infrastruktur für Nutzfahrzeuge nutzen.



Das CryoTRUCK-Konsortium bringt führende Wasserstofftank und -betankungs-, Test- und Nutzfahrzeugexpertise zusammen. Das Wasserstoff-Mobility Startup Cryomotive stellt im Projekt die Entwicklungs- und Fertigungsexpertise zur kryogenen Wasserstoff-Tank- und -Betankungstechnik. Der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus und der schnell wachsende Brennstoffzellen-Lkw- und Busumrüster Clean Logistics bringen das Integrations- und Erprobungs-Know-how für die Lkw-Versuchsfahrzeuge ein. Die IABG trägt die Expertise zum Testen der Tank- und Betankungstechnik bei. Die drei Lehrstühle der Technischen Universität München unterstützen mit Know-how in den Bereichen Modellierung und Simulation, Konzeptentwicklung, Carbonfaser-Verbundwerkstoff- und Fertigungstechnik sowie Metallumformungstechnik.



Das CryoTRUCK-Konsortium hat die Bestätigung über die Förderabsicht des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) erhalten und das Projekt mit dem Jahresbeginn 2022 gestartet. Ab 2024 wird das Konsortium CryoTRUCK einen ersten CRYOGAS-Wasserstofftank mit 80 kg Wasserstoff-Speicherkapazität entsprechend einem Energieinhalt von mehr als 2.600 kWh in zwei in Aufbau und Antrieb unterschiedlichen Lkw- Versuchsträgern erproben. Betankt werden soll das Speichersystem an einer ersten Versuchstankstelle mit Hilfe eines neu entwickelten CRYOGAS-Betankungssystems. Ziel des Projekts ist der Eignungsnachweis der CRYOGAS-Technologie für den Einsatz in Langstreckennutzfahrzeugen.