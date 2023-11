In einer Partnerschaft haben die Brau Union Österreich und Spar gemeinsam mit der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) beschlossen, ihre Getränkelieferungen auf die Schiene zu verlagern. „Wir nutzen die Stärken multimodaler Transporte, indem wir die Waren auf Wunsch des Kunden auch per LKW zustellen können, anstatt nur per Güterzug“, so Wolfgang Riedl, RCG-Abteilungsleiter für Wood, Paper, Building Materials, Consumer Goods und Environmental Solutions.

Der Transportprozess startet in der Schwechater Brauerei, wo die Getränke per Lkw in Wechselbrücken (Curtainsider Swap Bodies) zum Terminal Wien-Süd gebracht werden. Anschließend werden sie per Bahn zu den Terminals in der Nähe der sieben Spar-Distributionszentren in Österreich, wie beispielsweise nach Hall in Tirol, transportiert. Für die finale Etappe, die Zustellung an das Spar-Lager in Wörgl und die Verteilung in die Filialen, kommen wiederum Lkws zum Einsatz.



Die gesamte Lieferkette von der Bestellung bis zur Auslieferung in Wörgl dauert nur drei Tage. „Die Bahn bietet uns einen entscheidenden Vorteil: Sie ist genauso effizient wie der Lkw-Transport, aber deutlich CO2-ärmer“, betont Thomas Wiesinger, Lagerleiter bei der Brau Union Österreich. Martin Gleis, Leiter der Konzern-Logistik bei Spar Österreich, fügt hinzu: „Es ist uns wichtig, dass der Weg unserer Produkte zu den Kunden so nachhaltig wie möglich ist, auch wenn dieser Aspekt für die Konsumenten im Alltag oft unsichtbar bleibt.“



