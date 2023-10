Den Lenkern bliebe mehr Zeit für das Familienleben, was die Attraktivität des Berufes erhöht. Das wiederum macht es Unternehmen leichter, in Zeiten des Fachkräftemangels neue Lkw-Fahrer zu finden. Gerade klein- und mittelständische Unternehmen profitieren bei der Kombination aus Straße und Schiene: „Sie können dank intermodalem Verkehr ihren Vor- und Nachlauf effizienter gestalten.“



Die Kombination von Straße und Schiene ist auch für die Industrie ein immer wichtigeres Konzept: „Bei den großen Mengen an Gütern, die Industriebetriebe herstellen, ist intermodaler Verkehr ein wichtiges Mittel, um Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg zu vereinen“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Spartenobmann Industrie in der WK Wien. „Damit leistet auch die Industrie einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO²-Emissionen. Am Hafen Wien etwa ist dies mit dem Verladesystem von Helrom bereits gelebte Wirklichkeit.“

Lesen Sie auch: Franz Staberhofer: "Nachhaltigkeit nicht auf CO2-Reduktion degenerieren"

Ein Beispiel ist hier etwa Meta Lagertechnik. Als österreichische Mutter eines deutschen Unternehmens wurde lange Zeit in Deutschland vorkommissioniert und die Bestellungen schließlich per LKW nach Österreich gebracht. Der damals neue Geschäftsführer Elvis Sabljakovic hat diesen Ablauf auf den Prüfstand gestellt. Nun gehen Ladungen aus Deutschland an den Hafen Wien, die Kommissionierung findet schließlich in einem neu eröffneten Lager nun in Österreich selbst statt. Damit spare sich das Unternehmen 150 LKW-Ladungen pro Jahr.



„Wir müssen unsere Emissionen senken, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Emissionsfreie Antriebe für die Straße sind aber gerade im Fernverkehr noch nicht so weit. Also müssen wir Alternativen finden, die jeder nutzen kann“, sagt Spartenobmann Sertic. Der Schienenanteil im Güterverkehr liegt in Österreich bei rund 31 Prozent. „Den wollen wir in den nächsten Jahren erhöhen und setzen uns daher in der Wirtschaftskammer Wien auch auf europäischer Ebene für ein einheitliches, effizienteres und moderneres Bahnsystem ein.“



Das Intermodal-Coaching richtet sich an alle Wiener Unternehmen der Sparten Industrie sowie Transport und Verkehr. Der Startschuss erfolgt am 1. November, jetzt ist aber bereits die Voranmeldung auf der Webseite der WKO möglich.