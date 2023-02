„Als vergleichsweise kleines Logistikunternehmen haben wir den Vorteil, sehr schnell und flexibel agieren zu können. Es kommt durchaus vor, dass wir selber am Flughafen stehen und die Ware bis zur Verladung im Flugzeug überwachen, damit sie auch verlässlich und rechtzeitig das Land verlässt“, sagt Roland Schäffner, der gemeinsam mit Kurt Posch die Geschäfte von Ontime Logistics leitet.



„Mit OEC haben wir einen weiteren schlagkräftigen Partner gewonnen, der in Kanada die Lieferungen managt und zum Zielort bringt.“ Derzeit werden zweimal wöchentlich Lieferungen nach Nordamerika von Salzburg aus organisiert und abgewickelt. Schäffner: „Da geht es um unterschiedlichste Volumina, angefangen von einer 100-Kilo-Sendung bis hin zu Frachten mit über einer Tonne Gewicht. Es freut uns sehr, dass wir diese Versorgungslinie mit OEC auf die Beine gestellt und sich unsere flexiblen Arbeitsabläufe einmal mehr bezahlt gemacht haben.“

Geliefert werden beispielsweise High-Tech-Komponenten, Ersatzteile, sowie Flugzeugkomponenten für große namhafte Technologie- sowie Produktionsunternehmen. Michael Filler, Director Air & Sea bei Ontime Logistics, erklärt: „Die Pandemie und die überlasteten Supply-Chains haben bei unzähligen Unternehmen dafür gesorgt, dass ganze Produktionslinien stillstehen würden, wenn die Komponenten nicht wie üblich getaktet am Band eintreffen. Die aktuellen Sendungen werden direkt nach Toronto geflogen und von dort aus an Produktionslinien, Händler aber auch Endkunden geliefert. Es freut uns sehr, dass sowohl große Industrieunternehmen, aber auch KMU auf unsere Services vertrauen. Mit OEC konnten wir jetzt eine weitere fixe Luftbrücke nach Kanada ins Leben rufen und so unseren Kunden in den aktuell turbulenten Zeiten mehr Stabilität und Planbarkeit bieten.“