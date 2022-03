Das sind die 60 stärksten Logistiker Österreichs

Konnte die Rail Cargo Group im Geschäftsjahr 2019 mit einer vierprozentigen Steigerung den ersten Platz noch für sich beanspruchen, hat die RCG im letzten Geschäftsjahr knapp fünf Prozent verloren. Das Unternehmen ist mit einem Schienenanteil von 28.2 Prozent am Gesamtgüteraufkommen in Österreich Spitzenreiter in Europa. Die Gruppe investiert in diesem Jahr über 200 Millionen Euro in Modernisierungen der Güterwagen und will den mit der Voestalpine entwickelten modularen Güterwagen „Transant“ in Serie fertigen, um die gestiegene Nachfrage von 12.000 bis 14.000 Wagen am europäischen Wagenmarkt zu bedienen.