Vor kurzem noch als CFO für DHL Global Forwarding für Tschechien und die Slowakei tätig, ist Roland Winischhofer nun für die Finanzagenden bei DHL Express Österreich verantwortlich. Er hatte davor außerdem in verschiedenen Positionen u.a. bei Siemens, B&G Wirtschaftstreuhand, REWE und Klöpfel Consulting inne, bevor er 2013 bei DHL Global Forwarding als Controller CEE und CZ begann und 2018 schließlich zum CFO aufstieg.



Roland Winischhofer hat einen Abschluss in Entrepreneurship der FH Wien und ist zertifizierter Bilanzbuchhalter. 2022 hat er zudem einen Executive MBA der WU Wien und University of Minnesota abgeschlossen.



„Mit Roland Winischhofer konnten wir einen Finanzexperten mit einem breiten Erfahrungsschatz und viel Know-How zu den Spezifika unserer Branche gewinnen“, betont DHL Express Austria CEO Ralf Schweighöfer.



„Nach vielen Jahren in der Tschechischen Republik und Slowakei freut es mich sehr, meine Reise hier bei DHL Express Österreich fortzusetzen. Ich bin beeindruckt von der einzigartigen Vision, die DHL Express antreibt - Kundenorientierung, eine starke Unternehmenskultur und die Leidenschaft für Innovationen. DHL zeichnet sich außerdem in der Branche dadurch aus, dass es seine Wertekultur über alles andere stellt und so ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld schafft”, so Roland Winischhofer.

>> Sehen Sie hier alle Um- und Aufstieger der Branche <<