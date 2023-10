Seit 1. September 2023 verantwortet Peter Deutschbauer die Luft- und Seefracht-Geschäfte der österreichischen Landesgesellschaft sowie der Region Eastern Europe bei Dachser. Unter der neuen Führung soll der Geschäftsbereich zukunftsfähig aufgestellt werden, heißt es aus dem Unternehmen. Michael Rainer, langjähriger Managing Director von Dachser Air & Sea Eastern Europe and Austria, ist mit Ende September 2023 aus dem Unternehmen ausgeschieden.



Peter Deutschbauer war zuletzt als Head of Ocean Freight Import für die Region South East Europe bei DB Schenker verantwortlich. Weitere Stationen des gebürtigen Linzers waren verschiedene Führungsfunktionen in Mittel-Ost-Europa in den Bereichen Ocean Freight und Sales & Marketing bei Kühne & Nagel, Panalpina oder Cargo Partner.



„Wir freuen uns, Herrn Deutschbauer als erfahrenen Manager und ausgewiesenen Experten für Dachser gewonnen zu haben und sind überzeugt, dass er mit seinen tiefgehenden Branchenkenntnissen, seiner Führungskompetenz und seinem guten Netzwerk einen wertvollen Beitrag für die Zukunft unserer Organisation leisten wird. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Herrn Rainer für sein langjähriges Engagement im Rahmen des Aufbaus und der Führung des Geschäftsbereichs Dachser Air & Sea Logistics unserer Landesorganisation in Österreich sowie der Region Eastern Europe“, so Marc Meier, Managing Director Air & Sea Logistics EMEA.



„Unsere Kunden und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, dabei deren Logistikbilanz mit maßgeschneiderten Logistiklösungen nachhaltig zu optimieren und österreichischer Qualitätsführer in der Luft- und Seefracht zu sein, darauf lege ich den Fokus. Dabei darf man aber nicht vergessen: „Logistics is people business“ und umso wichtiger sind mir die Menschen dahinter. Unsere Mitarbeitenden sind heute und in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg", fügt Peter Deutschbauer hinzu.

