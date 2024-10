Die Geschäftsführer der ERC Logistik, Richard Kühholzer von Shark Holding und Werner Sitzmann von der ERC Group, gaben vor kurzem die Übernahme der VG Logistics bekannt. VG Logistics ist ein traditionsreicher Logistikdienstleister mit Sitz in Uttendorf und vor allem für seine Expertise im Frankreichverkehr sowie im Lagerbereich bekannt. Diese Akquisition stelle einen entscheidenden Schritt in der Wachstumsstrategie der ERC Logistik GmbH dar, heißt es von den Geschäftsführern.



„Die Übernahme von VG Logistics ist ein strategisch wichtiger Schritt für unser Unternehmen. Durch die Kombination unserer Stärken und Kompetenzen können wir unseren Kunden ein erweitertes Produktportfolio und verbesserte Dienstleistungen bieten“, erklären Kühholzer und Sitzmann. „Wir freuen uns darauf, die Zukunft gemeinsam zu gestalten und Synergien zu nutzen.“



Die 1946 gegründete VG Logistics hat sich über Jahrzehnte zu einem wichtigen Anbieter im Bereich Frankreichtransporte etabliert. Mit der Übernahme profitieren die neuen Eigentümer nicht nur von der umfangreichen Erfahrung der VG Logistics, sondern auch von einem erweiterten Fuhrpark von insgesamt 150 ziehenden Einheiten. Zudem wird die Marktposition durch die Ergänzung der ERC Logistik GmbH, die auf der Nord-Süd-Achse zwischen Italien und Deutschland aktiv ist, weiter gestärkt.



Die Übernahme eröffne zahlreiche Synergien, darunter eine Erweiterung des Produktportfolios um Lager- und Umschlagsleistungen, Hebebühnenzustellungen im Nahverkehr, sowie den Betrieb einer Lkw- und Bus-Waschanlage, einer Lkw-Werkstatt und einer Tankstelle, heißt es von den neuen Geschäftsführern. Außerdem ermögliche die Fusion beider Unternehmen eine verbesserte Marktposition, Skalierbarkeit und Effizienz, was eine stärkere Marktführerschaft im Frankreichverkehr zur Folge hat.