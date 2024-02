Der Transport- und Logistiksektor ist nach wie vor einer der größten CO2-Emittenten. Abgesehen vom Einsatz alternativer Antriebe ist es möglich, durch effiziente und ganzheitliche Transportplanung Transporte und Leerfahrten zu vermeiden und dabei Emissionen einzusparen.



Hier kommt das heimische Start-up aus Graz, S2data, zum Zug: Das Gründerteam rund um Stefan Kremsner (CEO) und Stefan Lendl bietet mit Hilfe ihrer Softwarelösung eine integrierte und vorausschauende Planung in der Transportlogistik. Sie berücksichtigt dabei gleichzeitig verschiedene Logistikparameter – von der Produktion bis zur Auslieferung, einschließlich Lagerhaltung und Transportoptimierung – anstatt sie sequentiell zu verarbeiten, wie es bei traditionellen Systemen der Fall ist. Große Kunden hat S2data jedenfalls schon an der Hand: So etwa die Autozulieferer Yanfeng und Magna sowie das Speditionsunternehmen Duvenbeck.

Nun haben die Gründer kürzlich in einer Seed-Finanzierungsrunde 1,4 Millionen Euro von Privatinvestoren und zusätzliche 700.000 Euro von der AWS Austrian Wirtschafts Service erhalten. „Die künstliche Intelligenz von S2data setzt neue Maßstäbe bei der Optimierung von Supply-Chain-Prozessen. Durch den Einsatz der Software werden nicht nur die Logistikkosten gesenkt, sondern auch die Emissionen deutlich reduziert. Die beeindruckende Kombination aus detaillierter Analyse und exzellenter Nutzerfreundlichkeit hat uns als Investor überzeugt. S2data hat das Potenzial, sich als Technologieführer in der Logistikoptimierung zu etablieren“, sagt etwa Jan Ludwig, Investment Manager bei D11Z.Ventures.