Maersk und der DWD arbeiten seit 2019 gemeinsam an dem Projekt, wobei der deutsche Dienst die 50 Systeme, die auf den Schiffen installiert werden, zur Verfügung stellt. Die Maersk-Schiffe sind dabei seit Jahren im Rahmen des globalen Voluntary Observing Ship (VOS)-Programms des Global Ocean Observing System (GOOS) im Einsatz und liefern regelmäßige Wetterbeobachtungen, die jedoch manuell durchgeführt wurden, was zu einem langsamen Prozess der Datenweitergabe führte. Durch die Einführung von AWS können die Schiffe präzise, qualitativ hochwertige und standardisierte Daten in Echtzeit liefern, die dem DWD Erkenntnisse über die aktuelle meteorologische Situation auf See liefern. Die bereitgestellten Daten werden weltweit mit allen Mitgliedern der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) geteilt.



Selbst heute, wo ein Großteil der meteorologischen Daten von Satelliten erfasst wird, sind die Echtzeitdaten von den Weltmeeren ein wichtiger Input für alle Wettermodelle, die für Vorhersagen und Warnungen verwendet werden. Insbesondere der atmosphärische Oberflächendruck ist von großer Bedeutung, da er von Satelliten nicht gemessen werden kann. AWS auf Schiffen liefert ständig hochwertige Daten auf See und dient als Rückgrat für alle numerischen Wettermodelle.



Ungefähr 300 eigene Maersk-Schiffe sammeln ihre Wetter- und Seegangsbeobachtungen und stellen sie dem VOS zur Verfügung. Kürzlich gab A.P. Moller - Maersk auch bekannt, dass es alle historischen und zukünftigen Ozeanwetterbeobachtungen zur freien Nutzung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft auf der ganzen Welt freigibt.