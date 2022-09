Die digitale Plattform für Schüttgutlieferungen Schüttflix hat ihr heimisches Team mit Birgit Oburger ausgebaut. Oburger absolvierte den Universitätslehrgang Business Administration, Entrepreneurship and Innovation an der WU Executive Academy und bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Operations, digital Marketing und Etablierung digitaler Plattformen ein. Als Spezialistin für Growth Operations soll sie wesentlich für den raschen Ausbau des Partnernetzwerks in Österreich verantwortlich sein.