Im Juni vergangenen Jahres wurde Sebastian Bauer nach dem Tod von Niederlassungsleiter Alexander Graf mit der interimistischen Leitung der Niederlassung Graz betraut. Mit Jahreswechsel hat er die Niederlassungsleitung übernommen und ist für die zielgerichtete Positionierung der Business Line European Logistics in der Steiermark verantwortlich.

Der 39-jährige Vorarlberger startete 2004 seine Ausbildung zum Speditionskaufmann bei Dachser im Logistikzentrum Tirol und übernahm anschließend Aufgaben in verschiedenen Dachser-Niederlassungen in Frankreich und Portugal. Im Jahr 2011 wechselte er in das Logistikzentrum Wien und vertiefte seine Kenntnisse in der Kundenbetreuung. Anschließend übernahm er die Funktion des DENO (Dachser Expert Network Operations), bevor er im März 2014 zum Speditionsleiter ernannt wurde. In dieser Funktion verantwortete er alle speditionellen Prozesse am Standort.

„Sebastian Bauer ist ein erfahrener Logistikprofi, der das Unternehmen und seine Prozesse, aber auch den Markt kennt. Ich danke ihm ausdrücklich für seine interimistische Leitung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in seiner neuen Funktion, um den Standort für die Zukunft zu stärken. Logistik ist und bleibt ein Wachstumsmarkt. Damit steigen auch die Anforderungen an die Logistikdienstleister, so auch in der Steiermark“, so Günter Hirschbeck, Geschäftsführer European Logistics Austria.

