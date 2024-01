Letztlich dürfte eine militärische Antwort allein nicht ausreichen. Solange Israel Krieg führt, werden auch die Huthis ihre Angriffe fortsetzen. Die Huthis sitzen in Bergfestungen und verfügen über reichlich Geld. Sie sind gut mit Waffen ausgerüstet, die vom Iran geliefert wurden, darunter präzise Drohnen, Anti-Schiff-Marschflugkörper und ballistische Raketen, die ein fahrendes Schiff in Hunderten von Kilometern Entfernung treffen können. Da sie über große Vorräte verfügen, können sie diese Kampagne über einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Eine wirkliche Lösung liegt in der diplomatischen Lösung der Probleme in dieser Region. Das ist es, was der Markt sehen will.

Peter Deutschbauer ist Managing Director Air & Sea Logistics von Dachser Austria.