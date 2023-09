Dieses Teilprojekt hat die ÖBB Rail Cargo gemeinsam mit Anexia und der Universität Klagenfurt umgesetzt, kürzlich wurde es abgeschlossen. "Die Kapazitäten, die über das Bahnsystem transportiert werden sollen, werden immer höher. Dadurch wird auch die Planungskomplexität größer. Hier setzt unser Projekt an", erklärt Anexia-Projektleiter Philipp Hungerländer.



Anexia entwickelte dabei mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine Software, die automatisch Dispositionsvorschläge generiert, wie Güterwägen möglichst effektiv an die jeweiligen Kund:innen geschickt werden können. Dadurch wird Produktivität und Verfügbarkeit der Wägen gesteigert.



Der Prozess war vorher manuell, nun kann er teilautomatisiert abgewickelt werden. Bisher mussten die Disponent:innen noch händisch die Bestände – leere Güterwägen – auf Bedarfe zuweisen. Nun können die RCG-Mitarbeiter:innen automatisch Vorschläge für Disponent:innen generieren, wie die Güterwagen disponiert werden können um gleichzeitig gefahrene Leerkilometer zu minimieren.



Das Projekt hatte dabei mehrere Ziele: Es sollte den Disponent:innen die Arbeit erleichtern und manuelle Tätigkeiten reduzieren. Insgesamt wurde der Prozess der Leerwagendisposition analysiert, die Minimierung der gefahrenen Leerkilometer als Optimierungsproblem modelliert und in einem Softwarepaket implementiert. Nun werden die entwickelten Lösungen in den täglichen Betrieb überführt.