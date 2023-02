Wasserstoff, Biogas, Biodiesel oder elektrisch: Welche ist die klimafreundlichste Antriebsart für den jeweiligen Transport? Diese Frage lag der Entwicklung der Software "CO₂ Insights" zugrunde und sollte der Schweizer Einzelhandelskette Migros bei der Entscheidung helfen, welche Antriebsform für den jeweiligen Einsatz die geringsten CO2-Emissionen verursacht. Der Migros-Fuhrpark enthält per Wasserstoff, Biogas, Biodiesel oder elektrisch betriebene Lkw.



Das Programm wurde von Empa, einem Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und Technologie der ETH Zürich, und Migros entwickelt und stützt sich auf Standortdaten und -dienste des Geodaten- und Navigationssoftware-Konzerns Here. Migros hat das Tool genutzt, um die Umweltauswirkungen ihrer eigenen Flotte zu untersuchen und den Übergang von Dieselfahrzeugen zu alternativen Treibstoffoptionen wie Biogas, Elektro- und Wasserstoff voranzutreiben.



Das Einzelhandelsunternehmen baute sein CO₂-Analysetool mit der HERE Routing API auf, die es Flottenmanagern ermöglicht, optimierte Navigationsrouten zu liefern. Es die Attribute der Fahrbahn, rechtliche und physische Einschränkungen sowie die angepasste Straßenhierarchie und Topologie über die HERE Map Attributes API.



CO₂ Insights ist von myclimate zertifiziert, einer Organisation, die bei der Berechnung und Kompensation von Emissionen hilft. Für diesen Ausgleich werden bei der CO₂-Berechnung die für den Transport verbrauchte Energie (vom Tank bis zum Rad) und die Emissionen aus der Kraftstoffherstellung (vom Brunnen bis zum Tank) berücksichtigt. Indirekte Emissionen aus der Fahrzeugherstellung, -wartung und -entsorgung sowie die Emissionen, die beim Bau der vom Fahrzeug genutzten Infrastruktur entstehen, werden ebenfalls berücksichtigt. Die CO₂-Berechnung ist nach DIN EN 16258 und ISO 14040 zertifiziert.