Die Software tacholog2 von TachoEASY wurde nun um ein neu entwickeltes Systemfeature für die Verstoß- und Bußgeldauswertung erweitert. Durch die analytische Kombination von bis zu zehn verschiedenen Parametern aus den Datenbeständen von tacholog2 und dem deutschen Bußgeldkatalog soll über die Möglichkeiten bisher bekannter Programme für die Verstoß- und Bußgeldauswertung hinaus gehen.



Insbesondere für Spediteure, denen die Höhe ihrer Bußgeldkosten zunehmend Sorgen bereitet, dürfte sich das neue Tool von TachoEASY als perfekte Ergänzung zum Fuhrpark-Management erweisen. Obgleich die Höhe des Strafmaßes in Österreich im individuellen Ermessen der Polizisten oder Prüfer liegt, dient der deutsche Bußgeldkatalog auch für österreichische Unternehmen als sinnvolle, richtungsgebende Berechnungsgröße.



In einer Jahresübersicht gibt die Software nun automatisiert Auskunft über die Anzahl der monatlichen Verstöße einzelner Fahrer und die daraus folgenden Bußgeldberechnungen. Klickt der Unternehmer dann auf den Bericht Grafische Darstellung, zeigt ihm die Software in einem Diagramm die kumulierte Bußgeldhöhe und den prozentualen Anteil der Verstöße pro Arbeitstag – bezeichnet als VA-Quotient.



Der Bericht Fahrertätigkeiten visualisiert einzeln und in Summe neben den Arbeitstagen pro Fahrer, den Verstößen während dieser Arbeitstage und dem entsprechenden Bußgeld alle weiteren Fahreraktivitäten – also etwa Ruhezeiten, Arbeits- und Lenkzeiten. Ein weiterer Bericht schlüsselt Verstoßhinweise mit ihren Toleranzen auf. Dazu stellt er die Anzahl der Arbeitstage der Fahrer und ihre VA-Quotienten zusammen sowie die Anzahl der Verstöße je zehn Lenkstunden (VL10-Quotient). Außerdem dokumentiert er, welche Verstöße länger als 15 und 30 Minuten gedauert haben. Der Unternehmer kann hier also erkennen, welche Fahrer schwere und kostspielige Verstöße begehen. Durch die tiefgehenden Analysen lassen sich Schulungsinhalte direkt auf die Verstöße ausrichten.



Alle Ergebnisberichte des neuen Auswertetools liefern Fakten zur Reduzierung der Bußgeldkosten, zur Steigerung der Routeneffizienz und zur Verbesserung der Fahrerqualifikation.