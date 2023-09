Stephan Sieber ist als CEO der Transportmanagement-Plattform Transporeon angetreten, die Branche in die Zukunft zu führen. Was konkret die Zukunft ist und was die Übernahme durch Trimble für die Zukunft von Transporeon bereithält, erzählt er im Blitztalk. Dabei verrät er auch, welchen Stellenwert unerfüllte Erwartungen bei seiner Tätigkeit haben und welche Pläne er nun hat, da er als CEO Platz für eine neue Spitze macht.