Bei der einleitenden Pressekonferenz am Transporeon Summit in Barcelona ließ Stephan Sieber die Katze erstmals aus dem Sack: "Ich werde nach vier ereignisreichen und spannenden Jahren meine Funktion als CEO von Transporeon - a Trimble Company - zurücklegen".



Im April diesen Jahres ging die Cloud-basierte Softwareplattform für das Transportmanagement an das US-amerikanische Unternehmen Trimble. Seitdem begleitet Sieber die Integration. Nun übergibt er mit Ende des Jahres seine Funktion an Christopher Keating von Trimble.

Stephan Sieber war 13 Jahre bei SAP tätig, unter anderem als Managing Director in der Schweiz und als Chief Operating Officer für die Region DACH in Walldorf. Nach seiner Zeit bei SAP gestaltete Stephan fünf Jahre lang die Entwicklung des ERP-Anbieters Unit4, davon drei Jahre als CEO.

Christopher Keating ist seit 2012 bei Trimble. Zuletzt leitete er das Strategieteam des Unternehmens. Vor dieser Rolle als Corporate Vice President leitete Chris das Technologiegeschäft innerhalb von Trimbles Bausektor.