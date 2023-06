Transporeon arbeitet mit RNE RailNetEurope zusammen, um die Visibility Map für den Schienenverkehr zwischen EU und der Ukraine anbieten zu können. Basierend auf Daten des RNE hat Transporeon eine interaktive Karte entwickelt, die es allen Akteuren entlang der Lieferketten sowie den Behörden ermöglicht, Routen präzise zu planen, Engpässe zu erkennen und zu beseitigen und künftige Infrastrukturinvestitionen zu optimieren.



Die EU Ukraine Visibility Map nutzt Daten der Mitglieder des RNE-Netzwerks und gibt so Einblicke in die Aktivitäten auf den wichtigsten Schienenkorridoren entlang der ukrainischen Grenze sowie über die Auslastung der Terminals. Zudem zeigt die Karte Standorte von einzelnen Güter- und Personenzügen an. Unter anderem sind auch Informationen zu den Verweilzeiten der Züge, zu Verspätungen in Tagen, Stunden und Minuten und den prozentualen Anteil der Verspätungen enthalten.



Damit Nutzer des Tools künftig noch mehr Informationen erhalten können, um ihre Strecken entsprechend zu planen und verbleibende Engpässe zu beseitigen, werden Daten von weiteren Akteuren benötigt. Transporeon bittet Behörden, Infrastrukturbetreiber und Verkehrsunternehmen aus ganz Europa, sich der Solidarity Lanes Initiative anzuschließen und ihre Daten zur Verfügung zu stellen.



Die Karte wird etwa alle sechs Stunden aktualisiert. Nutzer können aber auch Terminaldaten (die Anzahl der Züge an einem bestimmten Bahnhof) für die letzten 24 Stunden, die vergangene Woche oder den Monat abrufen.