Der Masterplan Güterverkehr, der für Österreich gangbare Wege für einen klimaneutralen Güterverkehr aufzeigt, setzt unter anderem auf die Verlagerung des Straßentransports auf Schiene oder Schiff. Der Plan sieht vor, dass bis 2040 etwa zehn Prozent des Straßengüterverkehrs verlagert werden soll. Bei der Schiene soll es eine Zunahme von 31 auf 34 bis 40 Prozent und bei der Wasserstraße von zwei auf drei Prozent geben. Wobei: Bei letzterer hat die Transportmenge auf der Donau im Vorjahr einen historischen Tiefststand erreicht.



Sebastian Kummer, Head of Institute of Transport and Logistics der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien, hat dazu über Social Media Kritik geübt. So sei es gar nicht möglich, 40 Prozent Marktanteil im Schienengüterverkehr bis 2040 zu erreichen. "Schon allein, weil die Trassen für den attraktiven Personenverkehr auf der Schiene gebraucht werden", so Kummer.