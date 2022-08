Eine neue Studie von Juniper Research prognostiziert, dass die Zahl der ausgelieferten Batteriepacks für Elektrofahrzeuge im Jahr 2027 30 Millionen erreichen wird - im Jahr 2022 sind es "nur" zehn Millionen.



Als Treiber für das Wachstum gelten sowohl sinkende Fahrzeugkosten, die oft direkt durch staatliche Subventionen verursacht werden, als auch ein wachsendes Bewusstsein für die Umweltauswirkungen von mit Benzin oder Diesel betriebenen Fahrzeugen.



Laut Studie wird dieses Wachstum im kommerziellen Segment am stärksten sein, mit einem Anstieg der Lieferungen von 1,4 Millionen im Jahr 2022 auf über sieben Millionen im Jahr 2027. Die massive Elektrifizierung von Fahrzeugflotten ist erforderlich, um die Dekarbonisierungsziele von Unternehmen zu erreichen, und wird die Investitionen von Unternehmen in Elektrofahrzeuge vorantreiben. Dies wiederum bietet den Herstellern die Möglichkeit, Batterien zu entwickeln, die für energieintensive kommerzielle Anwendungen ausgelegt sind.



Forschungsmitautorin Damla Sat erklärte: "Die Entwicklung von Fahrzeugen mit größerer Reichweite durch den Einsatz von Akkus mit höherer Kapazität wird entscheidend sein, um die Erwartungen zu erfüllen, die die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen vorantreiben, erfordert aber umfangreiche Investitionen in die Entwicklung neuer Akkutechnologien".



Juniper stellt in der Studie fest, dass die Produktion neuer Batterietechnologien von entscheidender Bedeutung ist, um die Masseneinführung von Elektrofahrzeugen in allen kommerziellen Anwendungsbereichen, einschließlich des Schwerlastverkehrs und der Personenbeförderung, zu erreichen. Dazu gehören Festkörperbatterien und neue chemische Mischungen.



Das drängendste Problem für die Einführung von Elektrofahrzeugen sind die für die Batterieproduktion benötigten Seltenen Erden, einschließlich Kobalt, deren Beschaffung sowohl aus Kosten- als auch aus ethischen Gründen schwierig ist. Dementsprechend wird in der Studie empfohlen, dass die Hersteller rasch auf neue Technologien mit höherer Kapazität, einschließlich Festkörperbatterien, umsteigen sollten, um energieintensive Anwendungsfälle zu erschließen. In dem Bericht wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei technologischen Veränderungen die Nachhaltigkeitsziele, auf denen die Elektrifizierung beruht, weiterhin Vorrang haben müssen.