Dejan Pejic bringt mehrjährige Erfahrung im Schienengüterverkehr mit, die er in verschiedenen Eisenbahnlogistikunternehmen sammelte. Der ausgebildete Triebfahrzeugführer und Diplom-Ingenieur mit den Schwerpunkten Bahntechnologie und Mobilität war bereits von April 2017 bis Oktober 2018 bei der damaligen TX Logistik Austria GmbH als Operations Manager und Betriebsleiter beschäftigt. Anschließend wechselte er zu den Wiener Lokalbahnen Cargo. Dort war er zuletzt als Chief Operating Officer tätig.



In TX Logistik Transalpine wurden 2020 die Aktivitäten und Ressourcen von TX Austria und TX Italia zusammengelegt. Das Unternehmen mit Sitz in Schwechat bei Wien trägt der strategischen Bedeutung der österreichisch-italienischen Alpenachsen im Netzwerk von TX Rechnung. Dejan Pejic soll den Schienengüterverkehr innerhalb Österreichs und Italiens stärken, bestehende Verbindungen ausbauen, neue Relationen entwickeln und die Internationalisierung von Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane) vorantreiben, zu der TX Logistik gehört.



Pejic folgt auf Gero Sieberger, der sich fortan auf seine Aufgabe als Director Asset Management & Claims Management bei TX Logistik konzentrieren wird. Die Geschäftsführung von TX Logistik Transalpine komplettiert Johann Eder, der seit 2015 im Unternehmen ist.