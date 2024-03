UPS in Deutschland, Österreich und der Schweiz leitet seit 1. März Burak Kılıç. Bisher war er Country Manager von UPS Frankreich, dort spielte er eine "entscheidende Rolle bei der Stärkung der Unternehmensoperationen und der Förderung des Exportwachstums, insbesondere bei KMU", wie es in einer Aussendung heißt.



Kılıç war federführend bei den Bemühungen, die letzte Meile von UPS in Paris nachhaltiger zu gestalten. Im vergangenen Jahr wurden für 70 Prozent der Zustellungen auf der letzten Meile elektrische Zustellfahrzeuge und Lastenfahrräder eingesetzt, und das Unternehmen ist gut aufgestellt, um im Jahr 2024 100 Prozent zu erreichen.



Vor seiner Position in Frankreich war Kılıç Country Manager von UPS Türkei, wo er Investitionsinitiativen leitete, die die Betriebskapazität verdoppelten und eine Direktfluglinie zwischen Istanbul und dem europäischen Luftdrehkreuz von UPS in Köln etablierten.



In seiner neuen Rolle wird Kılıç die Geschäftsoperationen leiten und beschleunigtes Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorantreiben. Seine Führung werde entscheidend sein, um durch die "komplexe Logistiklandschaft dieser drei Länder zu navigieren" und die ehrgeizigen Umwelt- und Betriebsziele von UPS zu erreichen, so das Unternehmen.