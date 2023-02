Die neuen vollelektrischen Fahrzeuge bleiben optisch eng am größeren 16-Tonnen-Fahrzeug orientiert, das im November vorgestellt wurde. Das 7,5- und das 12-Tonnen-Fahrzeug werden dabei aber einen anderen Einsatzzweck erfüllen als die 16-Tonnen-Modellvariante des Volta Zero: So kann das 7,5-Tonnen-Modell zum Beispiel auch an Sonn- und Feiertagen dort eingesetzt werden, wo derzeit ein Sonntagsfahrverbot für 16-Tonnen-Fahrzeuge gilt. Eine Pilotflotte für erste Kundentests soll 2023 auf den Markt gebracht werden, die Serienproduktion 2024 anlaufen.



Die vollelektrischen Lkw werden zunächst in Paris und London eingeführt und kurz darauf auch in Mailand, Madrid, in der Metropolregion Rhein-Ruhr und in der niederländischen Metropolregion Randstad. Die neuen 7,5- und 12-Tonnen-Varianten werden zudem dazu beitragen, dass die Produktion von 14.000 Einheiten im Jahr 2024 auf über 27.000 Einheiten im Jahr 2025 und mehr in den Folgejahren ansteigen wird.



„Die vollelektrische 16-Tonnen-Variante des Volta Zero ist unser erstes Fahrzeug und das Herzstück unserer Marke. Doch bereits bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs wussten wir, dass das innovative Karosserie- und Kabinenkonzept skalierbar sein musste, um an verschiedene Fahrzeuggrößen angepasst werden zu können. Unsere Kunden sagen uns, dass sie die Sicherheit und den emissionsfreien Betrieb unseres 16-Tonners zu schätzen wissen, aber diese positiven Eigenschaften auch in kleineren 7,5- und 12-Tonnen-Modellen brauchen – und zwar schnell. Unsere Designpartner von Astheimer haben ein inspirierendes Fahrzeugdesign entwickelt, das wir nun in die Tat umsetzen. Wir haben unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aufgestockt, um sicherzustellen, dass wir eine Modellreihe auf den Markt bringen können, die in einem Jahr mit der 16-Tonnen-Variante des Volta Zero beginnt“, beschreibt Ian Collins, Chief Product Officer von Volta Trucks.