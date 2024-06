Veroo Software ist eine Plattform von LKW Walter, die sich auf das Management von Straßentransporten und vorausschauende Analysen spezialisiert hat. Nun hat Wakeo, ein Anbieter von Echtzeit-Lösungen für die Transparenz von Lieferketten, die Software gekauft.



Mit der Akquisition steigere Wakeo die Fähigkeiten seiner eigenen Plattform weiter und biete seinen Kunden eine noch bessere Sichtbarkeit aller Straßensendungen und Möglichkeit, Verspätungen vorauszusehen, heißt es vom Unternehmen. Die aus der österreichischen Walter Group stammende Transport Monitoring Software habe sich durch ihre technische Robustheit bewährt, so Wakeo und sei vor allem bei LKW Walter im Einsatz.

Mit der Integration dieser Technologie wird Wakeo seine Fähigkeiten im Bereich des Straßentransports sowohl für Full Truck Load (FTL) als auch im Vor- und Nachlauf der multimodalen Überseelogistik weiter ausbauen. „Wir freuen uns sehr über die Übernahme von Veroo Software. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die umfassendsten und fortschrittlichsten Lösungen für die Transparenz entlang der Lieferkette anzubieten. Die Kombination unserer Technologien eröffnet unseren Kunden neue Möglichkeiten und steigert die Effizienz sowie Innovation ihrer Logistikprozesse“, sagt Julien Cote, CEO von Wakeo.



„LKW Walter ist stolz darauf, eine völlig neutrale digitale Lösung anbieten zu können. Diese Übernahme ist eine großartige Gelegenheit, die Technologie zur Sichtbarkeit der Lieferkette weiter voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass der innovative Ansatz und die robuste Plattform von Wakeo die Visibilität von Transporten auf die nächste Stufe heben werden, wovon ein breiteres Spektrum von Kunden und Branchen profitieren wird“, so Vincent Beaufils, Chief Digital Officer von LKW Walter.



Wakeo hat Ende 2023 in einer Finanzierungsrunde 18 Millionen Euro eingesammmelt. Damit konnte die Geschäftsentwicklung in Europa und insbesondere in der DACH-Region beschleunigt werden, und Wakeo plant, noch dieses Jahr ein Büro in Deutschland zu eröffnen.