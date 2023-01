Nachdem Amazon bereits vor einem Jahr angekündigt hat, dass die entwickelte Drohne MK27-2 Lockeford, Kalifornien, und College Station, Texas beliefern soll, wurde nun im November 2022 sein neues Prime Air-Drohnenmodell - die MK30 - in einem Blogbeitrag vorgestellt. Die MK27-2-Drohne trägt ein Gewicht von fünf Pfund, die MK30 ist für schwerere Lasten gedacht.



Die „größere Reichweite, die erweiterte Temperaturtoleranz, die sicherheitskritischen Funktionen und die neue Fähigkeit, bei leichtem Regen zu fliegen“, soll es den Kunden ermöglichen, sich häufiger für eine Drohnenlieferung zu entscheiden, schreibt Amazon im Blogbeitrag.



Am 22. Dezember führte Prime Air schließlich seine ersten Drohnenlieferungen in Kalifornien und Texas durch. Amazon Vice President Prime Air bei Amazon David Carbon schrieb auf LinkedIn: "Erste Lieferungen von unseren neuen Standorten in Texas und Kalifornien. Ich könnte nicht stolzer auf die großartigen Menschen sein, die Prime Air ausmachen. Dies sind vorsichtige erste Schritte, die wir in den nächsten Jahren zu großen Sprüngen für unsere Kunden machen werden."



Ebenfalls im Dezember warb Wing für sein neues Remote Operations Center im Metroplex Dallas-Fort Worth und erklärte in einem separaten Blogbeitrag, dass es im Jahr 2022 in seinem größten Zustellbetrieb in Logan, Australien, "einem Versorgungsgebiet mit rund 70.000 Einwohnern, Tage gab, an denen wir über 1.000 Lieferungen machten - etwa eine Lieferung alle 25 Sekunden".