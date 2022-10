In Deutschland testen derzeit die Frankfurt University of Applied Sciences und Wingcopter in einem gemeinsamen Projekt, inwiefern der On-Demand-Transport von Gebrauchsgütern die Nahversorgung in Gemeinden des ländlichen Raums verbessern kann.



Im Rahmen des Pilotprojekts sollen Güter des täglichen Bedarfs von einem Mittelzentrum in umliegende kleinere Orte per Wingcopter geflogen und dort per Lastenrad an die Endkunden zugestellt werden. Ziel ist es, die schnelle und zuverlässige Auslieferung von Lebensmitteln und anderen Gebrauchsgütern in ländliche Gebiete zu realisieren und so die Nahversorgung zu verbessern.



In Afrika ist Wingcopter über Pilotprojekte bereits hinaus: So hat Continental Drones mit Wingcopter eine Partnerschaft abgeschlossen, um drohnengestützte Liefernetze auf dem gesamten afrikanischen Kontinent aufzubauen - mit Tausenden Wingcopter-Drohnen. Auf dispo-Anfrage zum konkreten Einsatz heißt es von Wingcopter: "Konkrete Projekte können wir Ihnen leider noch nicht nennen, dafür ist es noch etwas zu früh. Die ersten Drohnen sollen in ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Die Liefernetzwerke, die Continental Drones plant, werden zu einem großen Teil für die Lieferung von medizinischen Gütern eingesetzt werden, aber nicht zwangsläufig darauf beschränkt sein."



Wingcopter hatte außerdem auch einen Großauftrag in den USA für medizinische Drohnenlieferungen zu verzeichnen. Damit will das Unternehmen Spright ein drohnengestütztes, gesundheitsspezifisches Liefernetzwerk aufbauen.



Medizinische Güter - ganz konkret mRNA-COVID-19-Impfstoffe, die eine Ultrakältekette benötigen -, hat auch der Anbieter Zipline mit der ersten Langstrecken-Drohnenlieferung nach Ghana gebracht.