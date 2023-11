Essenzieller Bestandteil der Tourenplanungslösung sind Bausteine von Here Technologies, insbesondere Here Tour Planning. Die Algorithmen von Here berücksichtigen dabei die verschiedenen Parameter von den zeitlichen Vorgaben über Streckenbeschränkungen für Lkw, Reichweite von Fahrzeugen, Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Fahrer:innen bis hin zu weiteren Punkten, die für eine pünktliche und effiziente Lieferung wichtig sind. Here Geocoding sorgt dafür, dass die richtigen Adressen angefahren werden. Es ist die Grundlage der Tourenplanung. Über die Tour Planning API sind darüber hinaus aktuelle und historische Verkehrsinformationen verfügbar. Die Karte von HERE sowie die Fleet Telematics API liefern präzise Prognosen von voraussichtlichen Ankunftszeiten, die sogenannten Estimated Times of Arrival (ETA).



Dank der APIs lässt sich Here Tour Planning gut in Lösungen wie active smart tour integrieren. Darüber hinaus lassen sich Touren nicht nur planen, sondern auch Routen optimieren und dynamisch aktualisieren, wenn Auftragsänderungen oder die Verkehrslage dies erfordern.



Neben der stark beschleunigten und vereinfachten Planung gibt es noch weitere Vorteile: Lager, die eine Lieferung empfangen, wissen bereits vor Eintreffen des Lkw, wo sie dessen Ladung unterbringen werden. Damit erhöhen sie nicht nur die Pünktlichkeit, sondern sind in der Lage, die Zeit, die der Lkw an der Rampe verbringt, zu halbieren. Darüber hinaus stellt active smart tours die berechneten ETAs von Here nicht nur den Versendern und Verladern zur Verfügung, sondern auch den Empfängern der Lieferungen, die im Falle von zu späten oder zu frühen Lieferungen ebenfalls besser planen können.



In konkreten Zahlen konnte der Kunde von Active Logistics den Prozess der Tourenplanung um 80 Prozent beschleunigen. Im Schnitt verringerte sich der Zeitaufwand für die Planung um vier Stunden und 45 Minuten. Die durchschnittliche Auslastung der Lkw-Flotte erhöht sich von 14 auf 16 Stopps pro Tour. Dies entspricht einer Produktivitätssteigerung von 14 Prozent pro Fahrzeug. Gleichzeitig gibt es weniger Rücksendungen, die Pünktlichkeit der Lieferungen steigt um sechs Prozent.



Zentraler Baustein von active smart tours ist Here Tour Planning. Diese Lösung beinhaltet mehrere weitere Module wie HERE Geocoding und Here Routing. Diese Komponenten steuern die Location Intelligence bei, kontextualisieren also die ortsbezogenen Daten. So entstehen Geofences, Verkehrs- und Fahrzeuginformationen tragen zur ETA-Kalkulation und Routenfindung bei. Die Algorithmen von Here berücksichtigen sämtliche Lkw-spezifischen Attribute und die vorgegebenen Zeitfenster für Lieferungen.