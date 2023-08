Taco van der Leij, VP Fleet Management Solutions Europe bei Bridgestone Mobility Solutions, ergänzt: „Vernetzte Daten von Elektrofahrzeugen spielen eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung der Mobilität und ermöglichen es Fuhrparkunternehmen, das Fahrerverhalten zu monitoren, ihre Energieleistung zu vergleichen und sogar zu analysieren, welche kinetische Energie durch regeneratives Bremsen zurückgewonnen wird. Damit kann gezieltes Coaching dort angeboten werden, wo es am nötigsten ist."



Der Rekord wurde von den von Webfleet gesponserten Fahrern Kevin Booker, Sam Clarke und Fergal McGrath in einem Fiat E-Scudo, ausgestattet mit energieeffizienten Bridgestone Duravis-Reifen, „erfahren“. Webfleet ist Teil von Bridgestone. Die Fahrer Fergal McGrath und Kevin Booker haben damit sechs bzw. vier Guinness-Weltrekorde in Bezug auf das Fahren aufgestellt, während Sam Clarke nun seinen ersten erfolgreich abgeschlossen hat. Fergal McGrath kommentiert: „Die Verringerung der CO2-Emissionen und die Verbesserung der Luftqualität gehören global zu unseren wichtigsten Aufgaben – und das hat insbesondere in den Städten, in denen die Luftverschmutzung am höchsten ist, oberste Priorität. Lkw und Transporter fahren überwiegend mit Dieselantrieb. Von daher ist es wichtig, dass der Übergang zu reinem Elektroantrieb mit null Abgas-Emissionen so reibungslos wie möglich verläuft. Indem wir den Titel Guiness World Record gewonnen haben, konnten wir zeigen, dass rein elektrische Nutzfahrzeuge in der Lage sind, die Kundenanforderungen in der Praxis, insbesondere in Großstädten, zu erfüllen und sogar noch zu übererfüllen.“