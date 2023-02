Obwohl Obst und Gemüse innerhalb weniger Tage verderben können, werden sie oft über große Entfernungen transportiert, bevor sie ihren Bestimmungsort erreichen. Laut Vereinten Nationen ist Lebensmittelverschwendung dabei eine der größten Herausforderungen für Nachhaltigkeit: Bis zu einem Drittel der jährlich auf den Markt gebrachten Lebensmittel wird weggeworfen – und 40 Prozent davon sind Obst und Gemüse.



Diese Verschwendung verursacht Kosten in Höhe von 1 Billion Dollar. OneThird hat errechnet, dass seine Technologie es den Stakeholdern entlang der Lieferkette ermöglicht, durchschnittlich 25 Prozent des Abfalls zu vermeiden – und damit 2,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen einsparen könnte.



Derzeit gibt es nur sehr wenige effektive Maßnahmen zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung entlang der gesamten Lieferkette. Die derzeit auf dem Markt erhältlichen Messgeräte für Obst und Gemüse liefern lediglich laborbasierte Parameter wie Zucker-, Säure- und Wassergehalt. OneThird kombiniert KI in Form von proprietären Algorithmen mit einem Nahinfrarot-Scanner, der schnell die Haltbarkeit von Obst und Gemüse ermittelt, ohne diese zu beschädigen. Die Daten werden über das cloudbasierte OneThird-Dashboard verfolgt, das Daten und Einblicke liefert.



Die Technologie von OneThird unterstützt und prognostiziert derzeit die Haltbarkeit von Avocados, Erdbeeren, Heidelbeeren und Tomaten und wird bis Ende 2023 auf insgesamt zehn Obst- und Gemüsesorten ausgeweitet, darunter Trauben, Bananen, Mangos und Himbeeren.



"Die astronomische Menge an Lebensmitteln, die jedes Jahr weggeworfen wird, ist erschütternd. Besonders in den wohlhabenden Ländern wird viel verschwendet. Wir haben eine Technologie entwickelt, die dazu beiträgt, diese globale Herausforderung zu bewältigen und sich so direkt auf die Nahrungsmittelknappheit auswirkt", so Marco Snikkers, CEO und Gründer von OneThird. "Smarte Entscheidungen entlang der Lieferkette spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Verschwendung von Obst und Gemüse. Wir sind stolz darauf, die erste Technologie entwickelt zu haben, die die Haltbarkeit genau und objektiv vorhersagt und die Logistik von Obst und Gemüse intelligenter macht."