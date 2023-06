Der Aufsichtsrat von Gebrüder Weiss hat in seiner konstituierenden Sitzung im Juni Wolfgang Niessner, den ehemaligen und langjährigen Vorstandsvorsitzende von Gebrüder Weiss, zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. Niessner tritt die Nachfolge von Rudolf Christian Stiehl an, der die letzten vier Jahre das Amt innehatte. Stiehl wird nach insgesamt 21 Jahren als Gesellschaftervertreter aus dem Aufsichtsrat von Gebrüder Weiss ausscheiden.



Mit der Ernennung von Wolfgang Niessner zum Aufsichtsratsvorsitzenden setze Gebrüder Weiss auf eine herausragende Führungspersönlichkeit mit einer langjährigen und äußerst erfolgreichen Karriere in der Logistikbranche, heißt es in einer Aussendung.



Niessner war seit 2005 als Vorstandsvorsitzender bei Gebrüder Weiss tätig und führte das Unternehmen in eine Ära, die von konsequenter Internationalisierung und wirtschaftlichem Erfolg geprägt war. Ende 2018 übergab er die Leitung des operativen Geschäfts an Wolfram Senger-Weiss und wurde im Jahr 2019 in den Aufsichtsrat berufen.

Lesen Sie auch zu Gebrüder Weiss:

Umkämpfter Paket-Markt bringt KEP-Dienstleister unter Druck >>

Wolfram Senger-Weiss: "Haben Krisenstärke unterstrichen" >>