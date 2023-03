Die Nachbesetzung des Vorstandsmandats für den Bereich “Markt und Vertrieb” der Rail Cargo Austria AG ist nun fix: Der Aufsichtsrat hat sich für den Logistik-Manager Christoph Grasl entschieden. Er übernimmt diesen Bereich ab 3. April 2023 und folgt damit Gottfried Eymer nach, der das Unternehmen Ende Dezember 2022 auf eigenen Wunsch verlassen hat.



Christoph Grasl verfügt über langjährige Management-Erfahrung im internationalen Logistikvertrieb als Chief Commercial Officer bei Unternehmen wie Cargo Partner oder zuletzt in der WOF Group. Der 47-Jährige konnte sich mit seiner umfassenden Erfahrung in Unternehmensführung und Vertriebskompetenz durchsetzen. Der Burgenländer soll die Rolle der Rail Cargo als internationaler und zunehmend multimodaler Bahnlogistiker in Europa und bis nach Asien vorantreiben und stärken. Er wird die Steuerung aller Vertriebsagenden in der Rail Cargo Group übernehmen.



„Christoph Grasl kennt die Logistikbranche und die bahnaffinen Branchen in den Märkten der Rail Cargo Group perfekt. Mit seinem starken Netzwerk und seiner internationalen Erfahrung wird er als Vertriebsspezialist das Führungsteam der Rail Cargo hervorragend ergänzen”, unterstreicht ÖBB CEO Andreas Matthä.