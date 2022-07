Die Europäische Paletten-Vereinigung EPAL wird in den nächsten drei Jahren von den neu gewählten Präsidenten Dirk Hoferer und Jarek Maciążek geführt. Beide waren in den vergangenen Jahren als Vize-Präsidenten der EPAL und Vertreter von EPAL Deutschland und EPAL Polska im Vorstand tätig.



„Ich freue mich, gemeinsam mit Jarek Maciążek die Verantwortung für die Fortsetzung der Entwicklung der EPAL zu übernehmen“, erklärt Dirk Hoferer. „Wir haben seit mehr als zehn Jahren im Vorstand und im Präsidium der EPAL alle wichtigen Projekte begleitet. Einer der Schwerpunkte unserer Arbeit wird es sein, die Bedeutung des offenen EPAL-Tauschpools für die Kreislaufwirtschaft, den Kilmaschutz und die Nachhaltigkeitsziele von Handel und Industrie auszubauen und weiter zu verbessern.“



Jarek Maciążek war lange Jahre Vorstandsmitglied der Fa. PalettenWerk in Polen, einem der größten Palettenproduzenten Europas. Dirk Hoferer ist Geschäftsführer und Eigentümer der Fa. Treyer Paletten in Deutschland, einem EPAL-Lizenznehmer der ersten Stunde.



„Die Stärke der EPAL basiert auf der direkten Beteiligung der Unternehmen, die als Lizenznehmer der EPAL im Bereich der Produktion und Reparatur von EPAL-Paletten und EPAL-Gitterboxen tätig sind“, so Jarek Maciążek. „Auf diese Weise ist gewährleistet, dass alle Entscheidungen der EPAL zur Organisation des Europalettenpools den Interessen unserer Kunden aus Handel und Industrie entsprechen. Dies wird für Dirk Hoferer und mich der Maßstab unserer Arbeit als Präsidenten der EPAL sein.“



Dirk Hoferer und Jarek Maciążek folgen auf Robert Holliger, der von 2010 bis 2022 in vier Amtsperioden die EPAL als Präsident geleitet hat. In dieser Zeit ist die Zahl der jährlich neu produzierten EPAL Europaletten von ca. 65 Millionen auf mehr als 100 Millionen im Jahr 2021 gewachsen.