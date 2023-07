Reiner Heiken ist seit Ende 2018 CEO des globalen Logistikdienstleisters. Unter seiner Führung konnte Hellmann seine Marktposition in den vergangenen Jahren sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Akquisitionen ausbauen und 2022 mit einem Umsatz von über fünf Milliarden Euro erneut ein Rekordergebnis erzielen.



Mit Jens Drewes hat der Aufsichtsrat frühzeitig den passenden Nachfolger für Reiner Heiken gefunden. Drewes ist seit über 30 Jahren in der Logistikbranche tätig, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa. Seit Ende der 90er Jahre war Drewes für Kühne + Nagel tätig, wo er zuletzt das Europageschäft verantwortete. Mit seinem Eintritt bei Hellmann wird Jens Drewes ab August 2024 als Vorstandsvorsitzender die fünf Regionen des Hellmann Konzerns sowie die Bereiche HR, Sales&Marketing, Corporate Development und Communications führen.



Außerdem wird ab Anfang nächsten Jahres der Vorstand um Stefan Borggreve als CDO erweitert, um so den wachsenden Anforderungen der IT und Digitalisierung Rechnung zu tragen, so Hellmann in einer Aussendung. Borggreve ist seit 2006 für Hellmann tätig und war nach Stationen in Deutschland und den USA zuletzt als CDO im International Executive Board vertreten. In seiner neuen Position wird Stefan Borggreve neben dem Bereich IT & Digital zusätzlich die Verantwortung für die Themen Innovation und Nachhaltigkeit übernehmen.