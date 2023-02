Die Versandplattform LetMeShip eröffnete im letzten Jahr neue Firmensitze in Tiel (Niederlande) und Madrid (Spanien), eine Erweiterung in Belgien ist für dieses Jahr geplant. in Österreich sitzt das Unternehmen in Salzburg. Dabei entwickelt sich nicht nur das Carrier-Angebot positiv, auch personell wächst der Softwareanbieter nach Eigenangaben standortweit in allen Unternehmensbereichen.



Zusätzlich arbeitet LetMeShip nun auch mit FedEx Express zusammen. Der Dienstleister nutzt ein globales Luft- und Bodennetzwerk, um die Zustellung von zeitkritischen Sendungen bis zu einem bestimmten Datum zu beschleunigen. In Frankreich und Deutschland kann LetMeShip außerdem nun auch Drittlandsversand anbieten.