Große Konzerne hätten vor zehn bis 15 Jahren noch geglaubt, dass man immer Mitarbeiter finden und sie auch halten werde. Der Markt habe sich zu einem arbeitnehmerzentrierten hin entwickelt, und dieses neue Mindest müsse sich in allen Fachbereichen festmachen. Die ÖBB generell habe die Strategie, eine Karriere im Konzern als „Job mit Sinn“ zu bewerben. „Gerade durch die Pandemie und die globalen Unsicherheiten suchen Junge wieder mehr Sicherheit – und viele möchten einen Beitrag leisten. Da können wir als klimafreundlicher Bahnlogistiker etwas bieten.“



Ein weiterer Versuch, um als Top-Lehrbetrieb bei jungen Zielgruppen wahrgenommen zu werden, ist ein Lehrlingsaustausch: So besteht seit etwa vier Jahren eine Kooperation zwischen der RCG und Unit Cargo. Ziel des Programms ist es, den Lehrlingen einen praktischen Einblick in den jeweils anderen Transportträger zu geben. In der aktuellen Jobrotation ist RCG-Lehrling Moritz Kalchbrenner bei Unit Cargo im Internationalen Logistikbereich eingesetzt, während Unit Cargo-Lehrling Laura Sertic eine dreimonatige Praxiseinheit bei RCG absolviert hat, in der sie Einblicke in die Internationale Bahnlogistik und die Rollende Landstraße erhielt.



„Mit unserer Ausbildungskooperation haben wir 2019 bewusst Neuland betreten. Denn auch wenn wir am Markt Mitbewerber sind, wollen wir als Branche gemeinsam umfassend kompetente Nachwuchskräfte entwickeln“, sind RCG Ausbildungsleiter Franz Heißenberger und UnitCargo CEO Davor Sertic vom Konzept überzeugt. Die Kooperation wird jedenfalls erfolgreich weitergeführt werden.



Auch Roman Sabatka ist Lehrling bei der RCG. Er wollte schon „immer zu den ÖBB. Mein Vater war bei den ÖBB und ich fand die Logistik grundsätzlich sehr interessant. Bei einer Lehrlingsmesse für Schüler habe ich das erste Mal mit dem Ausbildungsleiter Franz Heißenberger gesprochen und habe gemerkt, das könnte zu mir passen. Ich habe recherchiert und mich dann relativ früh im November beworben. Ich finde die Zusammenhänge in der Logistik sehr cool und mag es, wenn ich sie auch verstehe. In der Logistik gibt es immer etwas Neues oder etwas, was man besser machen kann, man ist nie fertig mit dem Lernen.“ Nach dem Lernen will Roman allerdings lehren: „Bei mir soll es Richtung Lehrlingsausbildung gehen. Ich interessiere mich dafür, jemand anderem etwas beizubringen, und in der Lehre hat man die beste Möglichkeit dazu. Man hat es selbst gelernt und bringt es jemand anderem bei. Ich will den nächsten Fachkräften beibringen, wie das Ganze funktioniert.“



Da könnte Roman vermutlich in seiner Rolle später viel zu tun haben, denn die RCG möchte ihre Lehrlingszahlen aufgrund der Pensionierungen in den nächsten Jahren etwas ausweiten – beziehungsweise sei man mitten drin. Bis 2027 sucht der ÖBB-Konzern 15.000 Mitarbeiter über alle Sparten hinweg. „Die Lehrlingsausbildung ist ein Teil der Nachwuchsprogramme für Einstiegsfunktionen. Das wollen wir weiterhin so forcieren. Wir wollen aber nicht, dass die Quantität auf Kosten der Qualität geht, sondern mehr Menschen wie Nisa oder Roman, die selbst spüren, welche Möglichkeiten es hier gibt“, so Heißenberger.



Die Familien Supply Chain Managerinnen



Auch am Hafen Wien werden Lehrlinge zum Speditionskaufmann bzw. zur Speditionskauffrau ausgebildet – derzeit sind es fünf. Im Hafen Wien habe man kaum Probleme, Lehrlinge zu finden, wie Birgit Novotny, die für die Lehrlingsausbildung am Hafen Wien zuständig ist, erklärt. „Die Qualität der Ausbildung ist uns sehr wichtig. Wir sind natürlich auch aktiv auf Lehrlingssuche und nehmen regelmäßig an Berufsinformationsmessen wie der BeSt, der Kinder Business Week sowie dem Töchtertag teil. Unsere Lehrlinge stellen dort ihren Lehrberuf sowie das Unternehmen vor und beantworten auch gerne Fragen zu ihrer laufenden Ausbildung.“



Milica Ognjanovic und Nazlican Boynuuzun, zwei der fünf Lehrlinge am Hafen Wien, wollten eine herausfordernde Beschäftigung für ihre Ausbildung. Nazlican hat nach einem Berufseignungstest und einer anschließenden Beratung auf die Speditions-Kauffrau gestoßen. „„Ich wollte etwas Herausforderndes und da ich sehr organisiert bin, habe ich mich für die Logistik entschieden“, beschreibt sie. Bei Milica ist es ähnlich: „Ich bin hauptsächlich organisatorisch zuständig in meiner Familie und das macht mir auch großen Spaß. Nach der Lehre habe ich großen Wert auf meine berufliche Weiterentwicklung gelegt und mir dabei meine Sprachkenntnisse und Zahlenaffinität zunutze gemacht, die in der Logistikbranche von essentieller Bedeutung sind.“ Milica ist allerdings – wie auch Nisa von der Rail Cargo – bereits nach der Matura und dem Beginn eines Studiums quer in die Lehre eingestiegen.



Vor allem auch die Pandemie hat dabei gezeigt, wie krisensicher ein Job in der Logistik sei, so Milica: „Ich habe vor allem bemerkt, wie empfindlich unsere globalisierte Weltwirtschaft ist. Da waren wir Logistiker besonders gefordert. Es ging um die Versorgungssicherheit von Wien und da haben wir unseren Beitrag geleistet.“