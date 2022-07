DHL Express Austria baut seine Geschäftsführung aus: Michael Eckelsberger, seit Jänner 2020 als Vice President Marketing und Sales bei DHL Express Austria beschäftigt, übernimmt mit sofortiger Wirkung zusätzlich die Agenden als zweiter zeichnungsberechtigter Geschäftsführer. Damit ist er von nun an Ralf Schweighöfer zur Seite gestellt, der seit 2011 als CEO die Geschicke von DHL Express in Österreich lenkt.



Der gebürtige Steirer Michael Eckelsberger hat über 27 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Vertriebspositionen. Zuletzt bei Microsoft, wo er über 10 Jahre als Sales Director für Österreich tätig war und auch den gesamten Fieldsales Bereich für Microsoft in der DACH Region verantwortete. Davor bekleidete er die Rolle des Sales Directors bei der JoWood Group, einem Startup Unternehmen.