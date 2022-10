Das Edutech-Scale-up Codecool garantiert ihren Absolventen und Absolventinnen einen Job in der IT-Branche, der ihren Fähigkeiten entspricht, in Kooperation mit Unternehmen vermittelt die Programmierschule ebenjene Fähigkeiten, die der jeweilige Partner benötigt. Nun ist der Intralogistiker erster steirischer Kooperationspartner von Codecool. Dort ist der erste Absolvent bereits als Software Engineer tätig.



„Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen und können so bei der Ausbildung gezielt auf gefragte Hard- und Softskills eingehen“, erklärt Sigrid Hantusch-Taferner, Country Managerin bei Codecool Austria.



Das Programm begegnet dabei dem immer drängenderen Problem des Fachkräftemangels in der IT. Laut einer aktuellen Studie sind über 24.000 offene IT-Stellen österreichweit unbesetzt – Tendenz steigend. Doch vor allem im Bereich Softwareentwicklung ist die Nachfrage groß.



Nach einem intensiven Ausbildungsjahr sind nun die ersten deutschsprachigen Junior Full Stack Developer für den österreichischen Arbeitsmarkt einsatzbereit. Der erste Codecool-Absolvent wurden bereits erfolgreich vermittelt: Der Quereinsteiger Radu S. startete bei SSI Schäfer IT Solutions als Software Engineer und setzt dort seine neu erworbenen Digital Skills aus dem Full Stack Developer Kurs ein.



Den Ansatz von Codecool, den Fokus weg von formalen Beschränkungen hin zu einem Talente-Modell zu rücken und die persönlichen Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen, wird in seinem neuen Job positiv angenommen. „Wir waren auf der Suche nach einer oder einem Mitarbeitenden, der oder die einerseits eine solide fachliche Basis mitbringt und gleichzeitig Gefallen an einem proaktiven, flexiblen Arbeitsstil zeigt. Bei Codecool haben wir genau diese Ansprüche gefunden: Die Absolvierenden verfügen über eine passende Basis-Fachkompetenz, auf der wir mit unseren eigenen Inhouse Trainings aufbauen können“, so Christoph Mayr, HR Business Partner bei SSI Schäfer IT Solutions.