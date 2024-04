Thomas Stadlhofer folgt Robert Pfarrwaller, der weiter Vorstandsmitglied des globalen Executive Teams der Rexel Gruppe sowie Cluster Director für Österreich, die Schweiz, Deutschland und Slowenien bleibt, sowie Hans-Peter Ranftl, bisheriger Geschäftsführer Vertrieb und Marketing (CSO).



Stadlhofer beginnt mit 2. Mai seine Einarbeitungsphase als Geschäftsführer bei Rexel Austria, bevor er ab Juli offiziell die Agenden des CEOs und Vorsitzenden der Geschäftsführung übernimmt. „Mit der starken Position am österreichischen Markt setzt Rexel Austria maßgebende Impulse für die Elektrobranche und die Energiewende“, so Thomas Stadlhofer. „Robert Pfarrwaller hat gemeinsam mit seinem Team in den letzten zehn Jahren Rexel Austria erfolgreich weiterentwickelt und ich bin stolz, dieses übernehmen zu dürfen. Mein Fokus in den ersten Wochen liegt darauf, die Rexel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten zu besuchen sowie Kunden, Lieferanten und Partner persönlich kennenzulernen.“

Thomas Stadlhofer baute seine Expertise in verschiedenen Führungspositionen bei der Österreichischen Post und in den letzten 15 Jahren bei der Frauenthal Handel Gruppe auf. Unter seiner Führung entwickelte sich die Frauenthal Handel Gruppe zum Marktführer. Außerdem baute er die Technologiekompetenz sowie die Großhandelsprozesse auf und aus. „Mit Thomas Stadlhofer übernimmt ein erfahrener Großhandelsexperte Rexel Austria. Ich bin überzeugt davon, dass er das Unternehmen gemeinsam mit unserem Team in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“, so Robert Pfarrwaller.