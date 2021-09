Knapp investiert elf Millionen in Standortausbau

Knapp meldet eine stabile Auftragslage und wächst damit langfristig, heißt es aus dem Unternehmen. Deshalb soll das Team in Leoben im kommenden Jahr um rund 100 neue Mitarbeiter und auch eine neue Montage- und Logistikhalle erweitert werden. Die Fertigstellung ist im Sommer 2022 geplant.



Knapp investierte dabei in den letzten Jahren am Standort Leoben immer wieder in die Erweiterung der Infrastruktur. Dabei entstanden neben neuen Büroräumlichkeiten und Parkplätzen auch Hallen für Werkstests, Vormontagen und die Produktentwicklung.

Der aktuelle Zubau stellt das bis dato größte Bauprojekt in Leoben dar. Das neue Gebäude wird auf knapp 6.500 m² Fläche ein Umfeld für Montagearbeiten und Logistikprozesse bieten. Bei der Konzeption wurde auch auf Erweiterbarkeit geachtet: Im Neubau können bei Bedarf bis zu 100 zusätzliche Büroarbeitsplätze geschaffen werden. Zudem entstehen 140 PKW-Abstellplätze. Bei der Umsetzung stehe vor allem eine energieeffiziente und umweltbewusste Bauweise im Fokus, heißt es von Knapp.

Das Unternehmen plant für dieses Projekt und weitere Investitionen in die Infrastruktur ein Budget von rund elf Millionen Euro. „Unser Ziel ist es, sowohl die Mitarbeiteranzahl als auch den Umsatz kontinuierlich weiter zu steigern. In den nächsten Jahren streben wir ein Wachstum von 50 Prozent an. Mit den geplanten Maßnahmen sind die Weichen am obersteirischen Standort gestellt und wir sind bestens vorbereitet“, so Bernhard Rottenbücher, einer der drei Knapp-Geschäftsführer.