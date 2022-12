Exoskelette unterstützen Beschäftigte in der Logistik bei der Verrichtung körperlich anstrengender Tätigkeiten – vor allem beim Heben und Tragen von Lasten. Nun investiert die Europäische Investitionsbank (EIB) Millionen in die Forschung und Weiterentwicklung von intelligenten Kraftanzügen, die Beschäftigte in der Logistik bei der Verrichtung körperlich anstrengender Tätigkeiten – vor allem beim Heben und Tragen von Lasten - unterstützen. Das Geld erhält German Bionic.



Ein Venture-Debt-Darlehen ist eine Finanzierung, die den Bedarf schnell wachsender innovativer Unternehmen abdeckt. Die Vergütung dieser Finanzierungsstruktur ist weitgehend an den Erfolg des Unternehmens geknüpft. Venture-Debt-Kredite ergänzen bestehende Risikokapitalfinanzierungen, ohne die Anteile der Gründer zu verwässern. Die Vereinbarung wird von InvestEU unterstützt, das den Investitionspartnern eine EU-Haushaltsgarantie gewährt, um ihre Risikokapazität zu erhöhen und so über die Mobilisierung öffentlicher und privater Investitionen zu den politischen Zielen der EU beizutragen.



German Bionic ist der führende Anbieter von aktiven und intelligenten Exoskelett-Systemen. Das Cray X ist der weltweit erste KI-basierte und vollständig vernetzte Kraftanzug für die Arbeitswelt, der selbstlernend Hebebewegungen verstärkt und Fehlhaltungen vorbeugt. Das Exoskelett liefert ergonomische Echtzeit-Daten aus dem Arbeitsalltag, um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen, das Unfallrisiko messbar zu reduzieren und damit zugleich die Arbeitsabläufe zu verbessern.

Die aktuelle Version des Kraftanzugs bietet eine Hebeunterstützung von bis zu 30 Kilogramm und ist auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie wurde jüngst mit dem „Best of Innovation“-Award der Consumer Electronics Show (CES) 2023 in der Kategorie „Wearables“ ausgezeichnet. Das Robotikunternehmen will Anfang 2023 weitere Produktinnovationen vorstellen.



„Die EIB unterstützt innovative und nachhaltige Hochtechnologie, die in der Europäischen Union entwickelt und produziert wird. Das Projekt ist geeignet, Europas führende Position auf dem Markt für industrielle Exoskelette mit Blick auf technologische Wettbewerbsfähigkeit und kommerzielle Möglichkeiten zu stärken und gleichzeitig hochqualifizierte Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhalten und zu fördern“, sagt EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, der das Deutschland-Geschäft verantwortet.



„Unsere intelligenten Kraftanzüge schützen Menschen, die an systemkritischen Stellen täglich harte körperliche Arbeit leisten, vor Überlastung und Unfällen. Dies geschieht sowohl durch maschinelle Unterstützung beim Heben und Tragen als auch durch ein smartes Assistenzsystem, das warnt, wenn beispielsweise ergonomisch falsch gehoben wird oder eine Arbeitspause eingelegt werden sollte. Dies führt zu weniger überlastungs- und krankheitsbedingten Arbeitsausfällen, zufriedeneren Mitarbeitenden und verbessert auch noch das Arbeitsergebnis. Aus unserer Sicht ein gesamtgesellschaftlicher Gewinn, den wir Technologie-basiert weiter erhöhen wollen“, sagt Armin G. Schmidt, CEO und Mitgründer von German Bionic.