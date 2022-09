Das Unternehmen beschreibt seinen intelligenten Kraftanzug Cray X als das am weitesten entwickelte Roboter-Exoskelett am Markt. Zu Beginn des Jahres hat German Bionic die fünfte Generation des Cray X auf der CES in Las Vegas vorgestellt und damit auch seinen Eintritt in den US-Markt eingeläutet.



Mit weiteren Standorten in Japan und seit kurzem auch Großbritannien fokussiert sich das Robotik-Unternehmen auf westliche Industrieländer, die aus demografischen Gründen unter strukturellem Fachkräftemangel leiden, insbesondere im Bereich der manuellen Arbeit. Hier sollen die intelligenten Kraftanzüge Arbeitsbedingungen verbessern und Überlastungen und damit einhergehenden Erkrankungen und Verletzungen vorbeugen.



Besonders hohe Nachfrage nach den Exoskeletten von German Bionic herrscht in den sogenannten systemkritischen Infrastrukturen, wie in der Logistik, in der Produktion, aber beispielsweise auch im Pflegebereich. Mubea soll nun dabei helfen, die steigende Nachfrage auch für die nächsten Jahre zu sichern.