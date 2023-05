Auch in diesem Jahr veranstaltet der Verein Netzwerk Logistik VNL den Österreichischen Logistik Tag in Linz: Er findet am 21. Juni bereits zum 30. Mal statt. Traditionell wird am Tag davor der Logistik-Preis im Rahmen einer Abendgala vergeben, nachdem sich im Design Center in Linz Start-ups und Jungunternehmen beim Logistik Future Lab präsentieren.



Der Logistik Tag des VNL gilt als Jahrestagung für Supply Chain- und Logistikmanager aus Industrie, Handel und der Logistikwirtschaft. In diesem Jahr hat der VNL das Motto „Breakdown oder Breakthrough?“ gewählt. Denn die Logistikbranche war in den letzten Jahren besonders von Umwälzungen und Herausforderungen betroffen.



So haben bis vor einigen Monaten Lieferkettenprobleme und Versorgungsthemen die Schlagzeilen beherrscht. Aktuell nehmen die Risiken auf der Absatzseite zu. Beinharter Wettbewerb, Geopolitik, Wirtschaftspolitik und Arbeitskräftemangel fordern die Unternehmen, dazu nehmen die Umwelt- und Compliance-Themen Fahrt auf.



Am 21. Juni zählen etwa der Unternehmer Stefan Pierer, Alexander Prahl von Tailwind, der Reederei vom Handelsunternehmen Lidl oder Wifo-Chef Gabriel Felbermayr zu den Keynote-Speakern. Letzterer wird zum Thema „Geopolitische Risiken in Lieferketten: Renaissance von Handelsabkommen?“ referieren.



Die vertiefenden Schwerpunkte drehen sich um die richtige Interpretation von Absatzmärkten und der damit verbundenen Anpassungsfähigkeit der Lieferketten, um Materialbereitstellung in der Produktionslogistik, die Retail-Supply-Chain, der Effizienz in Transportnetzwerken, dem Arbeitskräftemangel oder sich wandelnde Servicemodelle.



Am 20. Juni werden etwa Christian Holzleitner, verantwortlich für Klimapolitik bei der Europäischen Kommission oder Bankenprofessor Teodoro Cocca von der JKU Linz auf der Bühne stehen. Die Schwerpunkte des Tages drehen sich etwa um Predictive Analytics, alternative Antriebe, Predictive Analytics, Robotik in der Intralogistik, ESG-Anforderungen, China oder neue Ideen gegen den Arbeitskräftemangel.



"Unser Job ist es aus meiner Sicht, Industrie und Handel zu unterstützen und zu informieren, welche Lösungen es für welche Herausforderungen gibt und wie man zu konkreten Ergebnissen kommt, um auch unter die Oberfläche zu tauchen - und mit Anbietern zusammenzubringen", so VNL-Obmann Franz Staberhofer gegenüber dispo.

Lesen Sie auch: Borealis-Manager Reutter verstärkt VNL-Expertise zu Kreislaufwirtschaft