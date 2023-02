Einer der größten Vorteile der AutoStore-Anlage ist die komprimierte Lagermöglichkeit. Die kompakte Bauweise und Anpassungsfähigkeit an bestehende räumliche Gegebenheiten machten einen Erweiterungsbau des Logistikzentrums von Siedle obsolet. Das System automatisiert bei Siedle sowohl die Lagerung als auch die Kommissionierung der Produkte und Komponenten, die entweder direkt an den Kunden ausgeliefert oder in der eigenen Produktion weiterverarbeitet werden. Dabei hat die Anlage einen Flächenbedarf von lediglich 480 Quadratmetern. „Auf diese Weise verschlanken und beschleunigen wir die Prozesse sowohl in der Logistik als auch in der Produktion erheblich“, sagt Rutschmann. Zudem überzeuge die hohe Zuverlässigkeit: Fällt ein Roboter aus, übernimmt in kürzester Zeit ein anderer seinen Auftrag.

Die Steuerung und Bedienung der AutoStore-Anlage erfolgt direkt über die Lagerverwaltungssoftware SAP WM und einen unterlagerten AutoStore-Controller des Herstellers. Zusätzlich hat Dematic im Palettenlager und der verbundenen Fördertechnik den vorhandenen Materialflussrechner abgelöst und realisiert mithilfe des Dematic Moduls SubSuite die Steuerung sämtlicher Systeme direkt aus dem SAP-System. Auf diese Weise fließen alle relevanten Daten automatisch in einem System zusammen. „Dadurch vereinheitlichen wir unsere IT-Landschaft. Für den laufenden Betrieb und die dazugehörige Datenauswertung ist das ein großer Vorteil“, so Rutschmann. Die Software sorgt zudem für die Sequenzierung der Kommissionierung. Hierzu fasst sie einzelne Artikel in Gruppierungen zusammen, sortiert die Bereitstellung nach unterschiedlichen Kriterien, weist ihnen einen Kommissionierplatz zu und veranlasst die automatische Beförderung der Behälter zu den Arbeitsstationen in der gewünschten Reihenfolge. Diese Funktionalität ist direkt in dem SAP-System abgebildet, Schnittstellen zu externen IT-Lösungen entfallen.