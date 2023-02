Mit bis zu 8,5 Metern Hubhöhe und 2,5 Tonnen Tragfähigkeit ergänzt der fahrerlose Gegengewichtsstapler Arny die Familie der Gabelhub-FTF von DS Automotion im oberen Bereich. Arny beherrscht alle Navigationsverfahren und kann mit verschiedenen Akku-Typen und Ladekonzepten operieren. Mit höchster Modularität bis in den Lastaufnahme-Systembaukasten eignet er sich für alle Anwendungsbereiche. Ein umfassendes Sicherheitskonzept und die kompromisslose Qualität ‚made in Austria‘ machen ihn sicher, wartungsarm und langlebig, so DS Automotion.

Wie die gesamte Familie der Gabelhub-FTF des Linzer Unternehmens ist auch Arny “born driverless”. Er entstand von null weg kompromisslos als fahrerloses Transportfahrzeug. Trotz seines – für einen Gegengewichtsstapler erforderlichen – höheren Gewichts ist sein Wendekreis sehr klein, sodass er auch in engen Gängen navigieren kann.