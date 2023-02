Das Hauptziel des Demand-Management-Projekts ist es, den Fahrzeugnutzern alternative Routen zur Verfügung zu stellen und so die Verkehrssättigung während der Spitzenzeiten oder bei unvorhergesehenen Ereignissen zu reduzieren. Durch ein dynamisches Signalsystem mit Wechselverkehrszeichen (WVZ) und eine von Kapsch entwickelte "virtuelle WVZ"-Mobilanwendung, wird den Fahrern in Echtzeit die beste Routenempfehlung angezeigt und per Audio mitgeteilt, wenn ein neuer Entscheidungspunkt kommt. Das System nutzt die Informationen der Ampelanlage zur Berechnung und Entscheidungsfindung, um in jeder Situation dynamisch die ideale Streckenführung zu wählen. Die Entwicklung des Kapazitätsmanagements ermöglicht zudem den Einsatz eines Echtzeit-Verkehrsoptimierers, der die Dauer der Ampelgrünphasen mit der installierten Sensorik abgleicht und auf Basis der erfassten Verkehrsbedingungen dynamisch modifiziert. (ots/red)