Die Entscheidung von Hapag-Lloyd, in neue, effizientere Schiffe zu investieren, erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen in der Containerschifffahrt. Laut E2open Ocean Shipping Index hat sich die durchschnittliche Transportzeit für Container 2024 um acht Tage verlängert, was auf verschiedene Faktoren wie geopolitische Spannungen und Umwege zurückzuführen ist. Durch die Modernisierung der Flotte und den Einsatz umweltfreundlicherer Antriebstechnologien will Hapag-Lloyd die Effizienz steigern und den ökologischen Fußabdruck reduzieren, um den heutigen und zukünftigen Anforderungen der globalen Logistik gerecht zu werden.

>>> Containerschiffe sind deutlich länger unterwegs als 2023