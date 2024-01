Nach den Engpässen während der Coronapandemie steigern Containerreedereien ihre Flottenkapazitäten mit bisher unerreichten Geschwindigkeiten. Laut dem in Bagsværd bei Kopenhagen ansässigen internationalen Schifffahrtsverband Bimco wurden im Jahr 2023 350 neue Containerschiffe mit einer Gesamtkapazität von 2,2 Millionen TEU ausgeliefert. Diese Zahl übertrifft den vorherigen Rekord von 1,7 Millionen TEU aus dem Jahr 2015.



Bimco-Analyst Niels Rasmussen prognostiziert, dass dieser Rekord im Jahr 2024 gebrochen wird, mit einer geplanten Auslieferung von 478 Containerschiffen, die zusammen 3,1 Millionen TEU fassen. Dies bedeutet eine 41-prozentige Steigerung gegenüber 2023 und lässt auf ein Wachstum der Containerflottenkapazität um etwa zehn Prozent schließen. Unter Berücksichtigung der Verschrottung alter Schiffe wird für 2024 eine Gesamtkapazität von rund 30 Millionen TEU erwartet.

Den größten Anteil an dieser Kapazitätserweiterung haben chinesische Werften, die fast 55 Prozent der neuen Schiffskapazität in 2023 und 2024 ausmachen, gefolgt von südkoreanischen Werften mit voraussichtlich 38 Prozent.



Die Zunahme der Transportkapazitäten auf See, die langsamer als die Nachfrage wächst (drei bis vier Prozent), könnte langfristig hohe Frachtraten, wie sie während der Pandemie zu beobachten waren, verhindern. Rasmussen weist jedoch auf ein mögliches Wiedererstarken des Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichts im Jahr 2024 hin. Störungen im Roten Meer, die Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung leiten, könnten dieses Ungleichgewicht temporär ausgleichen. Trotzdem ist mit einer Lieferung von weiteren 3 Millionen TEU in 2025 und 2026 zu rechnen, was, falls das Recycling nicht deutlich zunimmt, das Marktungleichgewicht wiederherstellen könnte, sobald die Probleme im Roten Meer behoben sind.