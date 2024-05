In Anbetracht dieser Herausforderungen ist es entscheidend, ein intelligentes Yard Management und Automatisierungen zu implementieren. Ein intelligentes Yard Management basiert auf effizienter Planung und automatisierter Anlieferung und Abwicklung. Die integrierte Lösung ermöglicht für Schüttgutprozesse erhebliche Vorteile in Bezug auf Kostenreduktion und Prozessoptimierung.



Effiziente Planung: Für den reibungslosen Materialfluss im Unternehmen ist eine effiziente Planung entscheidend. Sie sollte spezielle Anforderungen, saisonale Schwankungen und logistische Herausforderungen berücksichtigen. Die Ressourceneinsatzplanung optimiert den Einsatz von Kapazitäten. Kontinuierliche Kapazitätssteuerung und Überwachung ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Engpässen. Die Echtzeitdaten-Auswertung erlaubt proaktive Umplanung, um flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Die Integration von Lieferanten in den Planungsprozess, inklusive Zulaufsteuerung, gewährleistet eine effiziente Materialbereitstellung. Eine intelligente Planung minimiert Engpässe, optimiert den gesamten Lieferkettenprozess und ermöglicht besonders in der Multimodal-Logistik einen reibungslosen Ablauf.



Automatisierte Anlieferung und Abwicklung (Smart Gate): Hierunter fallen etwa automatische Check-in Prozesse, die durch Self Check-in Terminals ermöglicht werden, und die Kennzeichenerkennung an den Check-in- und Waagen-Terminals, sowie ein automatisierter Abruf. Es werden Sensoren und Überwachungssysteme verwendet, um Qualitätsprüfungen durchzuführen, den Materialfluss zu steuern und Engpässe zu vermeiden. Automatisierte Transport- und Handhabungssysteme gewährleisten eine präzise und schonende Behandlung des Schüttguts, während gleichzeitig papierlose Prozesse zur Nachhaltigkeit beitragen.



Nahtlose Anbindung an die Produktion: Neben der effizienten Planung und der automatisierten Abwicklung spielt die nahtlose Anbindung an die Produktion eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Schüttgutprozesse. Die Lösung sollte es ermöglichen, dass die gelieferten Schüttgüter reibungslos in den Produktionsprozess integriert werden. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Yard Management und den Produktionsabläufen. Die synchronisierte Planung und Kommunikation zwischen diesen beiden Bereichen minimiert Standzeiten und trägt zur Maximierung der Produktivität bei. Eine gut integrierte Lösung gewährleistet, dass die Schüttgutlieferungen pünktlich, in der richtigen Menge und Qualität am richtigen Ort ankommen, um die Produktionsziele zu erreichen.