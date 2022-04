Kontaktloses Yard Management orientiert sich im Wesentlichen an einer vollständig papierlosen und Device-/App-gesteuerten Yard-Abwicklung für LKW-Fahrer:innen und das involvierte Logistikpersonal am Standort. Ursprünglich aus sicherheitsrelevanten Aspekten heraus entstanden (zum Beispiel der Vermeidung von Unfällen, indem Fahrer:innen ihre Kabine möglichst wenig verlassen sollen etc.), hat das Thema „Contactless Yard Management“, also die kontaktlose oder kontaktarme Yard-Abwicklung, durch COVID-19 nochmal einen deutlichen Schub bekommen.



Ein zentraler Treiber des Yard Managements der Zukunft ist natürlich die Digitalisierung. Auch diese hat nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie in vielen Bereichen der Arbeitswelt einen großen Sprung gemacht. Immer häufiger kommt nun beispielsweise der Ansatz „Bring Your Own Device“ (BYOD) zum Einsatz. Kein Wunder, sind Smartphones und ebenso Tablets heutzutage eigentlich überall Standard.



Auch in der prozessualen Abwicklung auf dem Werksgelände bringt BYOD viele Vorteile mit sich: Schließlich ist es möglich, alle relevanten Kommunikations- und Yard Prozesse so zu gestalten, dass sie problemlos auf dem Device des Fahrers durchgeführt werden können. Auf die Installation von unzähligen verschiedenen Einzel-Apps wird dabei übrigens verzichtet. Stattdessen rücken Progressive Web Apps (PWA) ins Zentrum der Kommunikation auf dem Werksgelände – ein großes Plus an Komfort und Sicherheit für alle Beteiligten.